В небе над Литвой можно было наблюдать Персеиды

Ежегодный метеорный поток образуется в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта-Таттла. Пик приходится на 11 и 12 августа.

Согласно прогнозам, в Литве метеорный поток можно было наблюдать в 2 часа ночи. Погода не подвела, облака наблюдать за этим красивым явлением не помешали.