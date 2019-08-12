В небе над Литвой можно было наблюдать Персеиды

Ежегодный метеорный поток образуется в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта-Таттла. Пик приходится на 11 и 12 августа.
Согласно прогнозам, в Литве метеорный поток можно было наблюдать в 2 часа ночи. Погода не подвела, облака наблюдать за этим красивым явлением не помешали.
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