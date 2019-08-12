Минувшей ночью, как и ежегодно в это время, в середине августа, жители Литвы могли наблюдать Персеиды.
© Shutterstock

Ежегодный метеорный поток образуется в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта-Таттла. Пик приходится на 11 и 12 августа.

Согласно прогнозам, в Литве метеорный поток можно было наблюдать в 2 часа ночи. Погода не подвела, облака наблюдать за этим красивым явлением не помешали.

В небе над Литвой можно было наблюдать Персеиды
© Shutterstock

Общество

Отголоски истории с памятной доской Норейке докатились до Брюсселя (2)

Влиятельное брюссельское издание politico.eu не оставило...

Российский военный самолёт из-за плохой погоды влетел в воздушное пространство Литвы

Российский военный пассажирский самолет Ту-134 на...

Украинский политолог в Литве: большинство русских в Украине хотят борща и вареников, а не щей и блинов

Постройка политического сообщества в Украине должна...

В деле избитой жительницы Юрбаркаса – еще одно заседание: его проигнорировали обе стороны

12 августа утром в Клайпедском окружном суде...

Парадокс: возвращающиеся эмигранты покупают дешевые усадьбы, квартиры им не по карману (7)

Брокеры не могут сказать, по какой причине в этом году в...

TOP новостей

Новые рейтинги партий: ярая борьба на втором плане и прежние лидеры (15)

Социал-демократы Литвы, которых возглавляет Гинтаутас...

Украинский политолог в Литве: большинство русских в Украине хотят борща и вареников, а не щей и блинов

Постройка политического сообщества в Украине должна...

Отголоски истории с памятной доской Норейке докатились до Брюсселя (2)

Влиятельное брюссельское издание politico.eu не оставило...

Парадокс: возвращающиеся эмигранты покупают дешевые усадьбы, квартиры им не по карману (7)

Брокеры не могут сказать, по какой причине в этом году в...

Возвращающийся в Литву Андрюкайтис: Путин переписывает историю, но это делает и Ландсбергис (37)

Почетный председатель Литовской...