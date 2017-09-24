Сегодня, 24 сентября, вильнюсцы собрались у места убийства евреев, которое находится в труднодоступном месте, сюда редко приходят люди. Ровно 76 лет назад, 24 сентября 1941 года Особый отряд из Вильнюса вместе с местной полицией и белоповязочниками в этом месте убил евреев из Майшягалы, Пабярже, Реше и других находящихся в этих краях мест: 512 мужчин, 744 женщин и 511 детей. Перед этим в течение нескольких дней всех этих людей держали в хозпостройке в соседней деревне без еды и воды.
В акции памяти принимали участие известные люди: писатель Марюс Ивашкявичюс, журналист Индре Макарайтите.
В акции принимала участие и внучка одного из самых жестоких преступников военного времени Хельмута Раука - писательница Редлиндис Раука, дед которой в 1941-1943 г. приговорил к смерти 11 584 каунасских евреев.
На акцию памяти приехал и известный охотник за нацистами, глава иерусалимского отделения Центра Симона Визенталя Эфраим Зурофф, который говорил о международном значении акции: "Литва, которая в течение длительного времени, была страной Восточной Европы, скрывавшей факт пособничества местных жителей нацистам, может стать страной, которая первой во всем регионе, наконец-то, скажет правду о самом черном пятне своей истории. Я верю, что первыми сделают это жители Вашей страны, ане правительство".
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