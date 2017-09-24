В прошлом году в День памяти жертв Холокоста, 23 сентября, по инициативе Руты Ванагайте была начата гражданская инициатива под названием "Здесь лежат наши". Цель акции – посетить самые запущенные и почти забытые места массовых убийств. Всего в Литве 227.
© DELFI / Orestas Gurevičius

Сегодня, 24 сентября, вильнюсцы собрались у места убийства евреев, которое находится в труднодоступном месте, сюда редко приходят люди. Ровно 76 лет назад, 24 сентября 1941 года Особый отряд из Вильнюса вместе с местной полицией и белоповязочниками в этом месте убил евреев из Майшягалы, Пабярже, Реше и других находящихся в этих краях мест: 512 мужчин, 744 женщин и 511 детей. Перед этим в течение нескольких дней всех этих людей держали в хозпостройке в соседней деревне без еды и воды.

В акции памяти принимали участие известные люди: писатель Марюс Ивашкявичюс, журналист Индре Макарайтите.

В акции принимала участие и внучка одного из самых жестоких преступников военного времени Хельмута Раука - писательница Редлиндис Раука, дед которой в 1941-1943 г. приговорил к смерти 11 584 каунасских евреев.

На акцию памяти приехал и известный охотник за нацистами, глава иерусалимского отделения Центра Симона Визенталя Эфраим Зурофф, который говорил о международном значении акции: "Литва, которая в течение длительного времени, была страной Восточной Европы, скрывавшей факт пособничества местных жителей нацистам, может стать страной, которая первой во всем регионе, наконец-то, скажет правду о самом черном пятне своей истории. Я верю, что первыми сделают это жители Вашей страны, ане правительство".

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

Общество

В Науянеряй почтили память наших (1)

В прошлом году в День памяти жертв Холокоста, 23...

В Тракай открыт Татарский сквер (14)

На этой неделе в Тракай, около здания районной мэрии,...

R.I.T.A. Департамент миграции выдал вид на жительство в Литве советнику банка Ротенбергов (38)

Евросоюз (ЕС) и США третий год продлевает санкции в...

В Варенском районе прошел чемпионат по сбору грибов (30)

В минувшую субботу в Варенском районе состоялся 15-й...

В Литве установится сухая и теплая погода

В ближайшие дни дождя не прогнозируют, установится...

TOP новостей

Палангские предприниматели подсчитали, сколько было хороших дней (11)

Лето осталось лишь в воспоминаниях, но они еще не...

Депутат предлагает оказывать финансовую помощь тем, кто возвращается в Литву (74)

Депутат Кястутис Масюлис зарегистрировал в...

Президент: после решения соцдемов переходим на этап нестабильности (130)

Решение социал-демократов выйти из правящей коалиции...

R.I.T.A. Департамент миграции выдал вид на жительство в Литве советнику банка Ротенбергов (38)

Евросоюз (ЕС) и США третий год продлевает санкции в...

В Науянеряй почтили память наших (1)

В прошлом году в День памяти жертв Холокоста, 23...