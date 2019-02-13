Отопление отключено в некоторых домах на улицах Смоленско, Биржялё 23-осёс, Статибининку и Наугардуко. Сообщается, что теплотрассу повредили во время работ рабочие компании Unipresta, работающие на улице Смоленско.
"Одна компания, которая проводит какие-то строительные работы, повредила теплотрассу – пробила трубу. Поэтому диспетчерская зафиксировала большие потери тепла и воды. Мы выяснили, где это произошло", – сказала BNS пресс-секретарь компании Эдита Сирутене.
Инцидент произошел на перекрестке улиц Смоленско и Статибининку. Журналист BNS сообщает, что вода затопила почти всю улицу Статибининку.
По словам Сирутене, работники Vilniaus šilumos tinklai пытаются докопаться до поврежденной трубы и оценить масштаб. Представитель компании заметила, что компании Unipresta придется возместить нанесенный ущерб.
"В таких случаях, когда виновником аварии становится третье юридическое лицо, у него требуют возместить ущерб, но сначала мы должны установить повреждение, устранить его, оценить ущерб, тогда будет известен его размер", – сказала Сирутене.
Она сказала, что пока не известно, сколько времени потребуется на ликвидацию аварии. Журналист BNS сообщает, что в домах висят объявления о том, что отопления не будет до полуночи.
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