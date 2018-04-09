Правительство сейчас обсуждает разные изменения налоговой системы, однако обществу о них пока ничего не говорят. "О конкретных переменах больше можем сказать в середине апреля", – сказала DELFI вице-министр финансов Дайва Брасюнайте.

Больше всего внимания притягивает объединение налогов, которые платит работодатель и работник. Сейчас работник платит в "Содру" 6% обязательного налога на здравоохранение (ОНЗ) и 3% пенсионных и социальных взносов, а работодатель – 27,48% содровских взносов, 3% ОНЗ, 0,2% взносов в Гарантийный фонд и 0,5% в фонд долгосрочных выплат.

Если эти налоги объединить, зарплата "на бумаге" станет примерно на треть выше.

Одна из целей объединения - нейтральный результат, т.е., чтобы сумма, получаемая "на руки" не менялась. Однако наличие необлагаемого налогами минимума может в результате сказаться на самых низких зарплатах.

Старший экономист Swedbank Нериюс Мачюлис сказал, что пользу люди с небольшими доходами ощутят, даже если ННМ не увеличат.

"Сейчас ННМ не применяется в отношении социальных взносов, а после объединения налогов, больше доходов не будут облагаться налогами", – сказал он.

Однако в этом уравнении сейчас немало неизвестных. Правительство пока не указывает, каким будет ННМ, изменится ли формула его применения, какой будет минималка, подоходный налог и взносы в "Содру".

Старший аналитик SEB Тадас Повилаускас согласился подсчитать результат реформы, с применением вероятных перемен.

После объединения налогов вероятно ННМ будет умножен на 1,31. если сейчас он 380, то после объединения станет 497,8 евро; минималка сейчас 400, а будет 524 евро.

ННМ сейчас применяют по формуле: ННМ– 0,5 * (зарплата "на бумаге" - минимум). ННМ в случае минимальной зарплаты составит 497,8 евро, т.е. подоходный налог будут платить с 26,2 евро.

Правительство пока не указало, какими будут тарифы подоходного налога и взносов в "Содру". Можно предположить, что базовую часть пенсии будут платить из бюджета, тогда ПН составит 21%. И содровский налог станет 21%.

Если использовать эти размеры, то человек, получающий минимум, будет платит 115,54 (5,5 ПН + 110,04 в "Содру") евро налогов в месяц. Сейчас вместе с частью работодателя эта сумма составляет 163,72 евро.

Значит, если предположения подтвердятся, на руки у такого работника будет оставаться на 47,46 евро в месяц больше.

Это теоретические подсчеты, но, по словам Повилаускаса: "Очевидно, что если повысить ННМ, то налоги людей с небольшими доходами увеличатся".

Из-за повышения ННМ в бюджете появится недостатча, которую планировали восполнить за счет других доходов. Ранее говорили о введении налога на имущество и на автомобили?

Однако Мачюлис сказал, что больше доходов можно получить, если обложить подоходным налогом не только трудовые доходы, но и доходы с капитала.

"Естественным образом появился бы дополнительный источник, поскольку повышение ПН обложит налогами дивиденды, рост капитала, доходы с процентов", – сказал он.

По словам экономиста, это была бы настоящая реформа, поскольку снизились бы налоги для людей с небольшими доходами и увеличило бы налоги для тех, кто получает дивиденды.

Повиулаускас сказал, что повышение ПГ до 21% и для капитала - политическое решение.

"Теоретически должны остаться 15% для капитала. Это довольно небольшой тариф, по сравнению с другими странами. Повысим ли до 21%? Я не удивлюсь, если будет такое предложение, но, думаю, логичнее было бы оставить прежний тариф", – сказал он.