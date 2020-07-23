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Фотографии этого дня из Найсяй (Шяуляйский район) напоминают зимние – земля усеяна градом.
Naisiuose – vasarai neįprasti vaizdai
Naisiuose – vasarai neįprasti vaizdai
© Skaitytojų nuotr.

"В Найсяй сегодня выпал град. Вся земля белая, но если летом сказать, что выпал снег, еще не то подумают о тебе. Над Литвой идут дождевые облака, время от времени льет, а потом снова выглядывает солнце. Такая погода ожидается до самого вечера.
P. S. это не снег, а фото настоящее. Это ледяные крупинки", - писали в фейсбуке очевидцы.

Фото было сделано 23 июля, в 11.55 ч.

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