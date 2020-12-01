aA
7 января следующего года, когда будут составляться списки призывников для прохождения обязательной воинской службы, в армию Литвы будет призвано более 3,8 тысяч юношей, сообщило во вторник Министерство обороны.
В начале января в армию будет призвано более 3,8 тысяч юношей
© LRT / Vytenis Radžiūnas

Как сообщается, еще 210 студентов высших учебных заведений смогут пройти обязательную воинскую службу в рамках курсов для младших офицеров.

Такое распоряжение, отмечает Миноборны, в конце ноября подписал завершающий срок полномочий на должности министра обороны Раймундас Кароблис.

"Призывники - 73% новичков на профессиональной военной службе, и это лучшее доказательство привлекательности службы", - сказал он.

Списки призывников будут обнародованы на сайте sauktiniai.karys.lt в течение месяца после начала призыва.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Скандал в Литовской армии: во время службы призывников заставляли давать взятки (79)

В Литовской армии разразился скандал: командующий...

В Литве на время останавливаются медпроверки призывников (2)

Во вторник армия Литвы сообщила, что до 3 апреля...

TOP новостей

Минздрав предлагает запретить собираться группами больше 2 человек (2)

Министерство здравоохранения Литвы предлагает...

Эксперт: возможно в Литве был достигнут пик роста заболеваний, но надо следить за ситуацией  призывают ввести ограничения первого карантина (15)

Распространение коронавируса в Литве замедлилось. Об...

Литовская компания предложила платить зарплату каждый день (15)

Агентство временного трудоустройства Biuro предложило...

Белорусская антиядерная кампания выступила с заявлением о ЧП на БелАЭС: что случилось? (31)

Появилась информации об очередном возможном ЧП на...

Где в Литве и за какие деньги можно сдать тест на коронавирус (52)

Регистрация в мобильный пункт и тестирование на...

|Maža didelių žinių kaina