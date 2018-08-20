В начале недели в Литве будет жаркая погода

Во вторник ночью местами пройдут дожди, особенно интенсивные ожидаются на севере страны. В начале ночи возможна гроза. Днем во многих районах пройдут небольшие, кратковременные дожди, местами с грозами. Температура ночью 13–18, днем 18–23 градусов.

В среду облака рассеются, снова будет солнечно. Ночь будет звездной и прохладной, всего 8–13 градусов, на Куршской косе - 15–17. Местами туман, температура 19–24 градусов.

В четверг будет сухо и солнечно, только на западе будет облачно, а днем пройдут дожди с грозами. Температура ночью 11–16, на взморье 17 градусов тепла. Днем будет теплее - 23–28 градусов в тени, на взморье будет прохладнее.

В пятницу придет холодный атмосферный фронт, который вытеснит тепло. Ночью на западе пройдут кратковременные дожди с грозами. Температура ночью 12–17, днем 23–28 градусов, но на взморье будет прохладнее.

В выходные прогнозируют кратковременные дожди с грозами и характерную для литовского лета температуру.