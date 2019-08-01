Во второй половине дня на западе возможен небольшой дождь. Температура воздуха там, где прояснения задержатся, будет 17-19, в Центральной и Северной Литве, где будет больше всего солнца, воздух прогреется до 19-21 градусов. В столице вероятность дождя будет невелика, а днем будет 19 градусов тепла.

В пятницу ночью дожди пройдут уже во многих районах. Небольшие дожди ожидаются только на севере страны. Ночью будет облачно, температура снизится до 10-15 градусов.

Днем небольшие дожди пройдут только местами. Кое-где ожидаются грозы. Днем воздух прогреется до 18-23 градусов.

В субботу ночью без осадков, однако днем ожидаются кратковременные дожди. Местами прогнозируют грозы. Ночью будет 10-15, а днем 20-25 градусов тепла.