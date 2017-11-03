Бывший банкир и владелец крупнейших литовских баскетбольного и футбольного клубов Владимир Романов не боится литовских прокуроров, которые ищут его за растрату и присвоение имущества обанкротившегося банка Ūkio bankаs.
Vladimiras Romanovas
© DELFI / Rafael Achmedov

3 ноября во время матча Евролиги в Москве между ЦСКА и каунасским "Жальгирисом" Романов был замечен в VIP-ложе арены Megasport.

Basketnews.lt пишет, что недалеко от него в ложе сидел влиятельный российский политик Сергей Иванов.

До 2013 года Романов был владельцем каунасского "Жальгириса". В 2013 г. Романов сбежал в Россию от правоохраны, которая подозревает его в совершении преступлений банке Ūkio bankаs и связанных с ним компаниях. Этот предприниматель ранее управлял футбольным клубом "Каунас" и эдинбургским Hearts.

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