В море у Клайпеды возобновлены поиски выпавшего с яхты человека

В Балтийском море у Клайпеды в понедельник утром возобновлены поиски выпавшего с перевернувшейся яхты человека, сообщили представители Вооруженных сил (ВС) Литвы.
VSAT laivas „Kihu“
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"В 7.30 ч. спасательная операция возобновлена, в районе работают суда подразделения береговой охраны, они сканируют поверхность, вдоль мола и вдоль берега пытаются найти пропавшего человека", – сказал BNS командор-лейтенант Рамунас Кажярскас.

Спасенные по время происшествия пять человек сейчас находятся в больнице. Подтверждено, что погиб капитан яхты, ему было 65 лет. Все семь членов команды – граждане Польши.

По данным полиции, спасены женщины 1989, 1969 и 1998 г.р. и мужчины 1970 и 1989 г.р. Все они находятся в больнице. Разыскивают мужчину 45 лет.

По предварительным данным, яхта, которая шла в Клайпедский порт, вечером в воскресенье перевернулась из-за больших волн.

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