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В мобильных пунктах проверки на коронавирус в Литве вводится максимальное суточное количество взятых проб, это новшество вступит в силу в среду.
В мобильных пунктах в Литве - ограниченное количество взятых на коронавирус проб в сутки
© DELFI / Andrius Ufartas

Такие изменения в пятницу предусмотрел своим решением министр здравоохранения Аурелиюс Верига.

В мобильных пунктах в Вильнюсе за сутки можно будет взять 450 мазков для лабораторных исследований, в Каунасе – 350, в Клайпеде – 300, в Шяуляй – 200, в Мариямполе – 150, в Паневежисе, Алитусе, Таураге, Тельшяй и Утене – по 130.

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Кроме прочего, в мобильных пунктах за сутки можно будет взять мазки не более чем 40 жителей с симптомами, а также у тех, кто лечился дома в связи с легкой формой коронавируса, и у тех, кому предоставляются плановые услуги интервенционного здравоохранения.

По 20 проб на анализы можно будет взять у работников учреждений здравоохранения и социальной опеки, по 10 – у людей, вернувшихся из-за границы и других.

Реализовать изменения поручено городским администрациям, они же должны обеспечить регистрацию в мобильные пункты по номеру 1808.

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