Сообщается, что от мусоропроводов будут избавляться постепенно: сначала около домов появятся новые площадки для сортировки мусора. Затем жильцов дома уведомят, что в течение месяца или дольше они могут подготовиться к ликвидации мусоропровода, из специального помещения под шахтой удалят контейнер. Если около дома нет новой площадки для сортировки мусора, мусоропроводом жители смогут пользоваться до ее появления.

Утверждают, что такое решение было принято из-за нежелательных запахов в доме и невозможности соблюдать необходимые гигиенические требования. Кроме того, контейнеры под шахтами не приспособлены для сортировки отходов.

По словам вице-мэра Вильнюса Валдаса Бенкунскаса, пока жители положительно оценивают этот проект.

"Администраторы некоторых домов уже повесили соответствующие предупреждения в подъездах. Мы получили первые отзывы, они в основном положительные. Это не удивляет, поскольку мусоропровод – негигиенический пережиток советского времени. Со временем мусоропроводы ликвидируют во всем городе, а рядом с многоквартирными домами появятся современные полуподземные контейнеры", – сказал Бенкунскас.

Заварить шахты должны администраторы домов или жилтоварищества. Правда, жители, если захотят могут пользоваться мусоропроводом. Однако в таком случае они будут платить за вывоз мусора в два раза больше. Кроме того, такие мусоропроводы будут нарушением действующих в городе правил гигиены.

DELFI уже сообщал, что в Вильнюсе с 1 января дорожает вывоз мусора - для жителей многоквартирных домов на 70%, а индивидуальных – на 60%.

Представитель Вильнюсского муниципалитета Витаутас Будрейка ранее сказал BNS, что новые тарифы были утверждены в декабре. Житель квартиры площадью 60 кв. м в следующем году будет платить за вывоз мусора 4,79 евро – на 2 евро больше, чем в этом году.

Между тем жители частных домов площадью 175 кв. м за вывоз мусора будут платить 8,33 евро – на 3 евро больше, чем в этом. На 80% увеличатся цены за вывоз мусора для компаний, предоставляющих услуги общепита, например, за кафе площадью 260 кв. м придется платить 38,54 евро в месяц (сейчас 21,39 евро).

Будрейка сказал BNS, что цены поднимутся из-за того, что в декабре вступил в силу новый договор между муниципалитетом и компаниями Ecoservice и Ekonovus. Эти компании в июле прошлого года заявили, что их деятельность убыточна, и на прежних условиях они не согласны предоставлять услуги.