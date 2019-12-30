С 1 января 2020 г. Вильнюсский муниципалитет запускает проект по ликвидации мусоропроводов в многоквартирных домах. Правда, у жителей будет возможность оставить мусоропровод в доме, но за вывоз мусора в таком случае придется платить в два раза больше.
Daugiabučiai
© DELFI / Kiril Čachovskij

Сообщается, что от мусоропроводов будут избавляться постепенно: сначала около домов появятся новые площадки для сортировки мусора. Затем жильцов дома уведомят, что в течение месяца или дольше они могут подготовиться к ликвидации мусоропровода, из специального помещения под шахтой удалят контейнер. Если около дома нет новой площадки для сортировки мусора, мусоропроводом жители смогут пользоваться до ее появления.

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Утверждают, что такое решение было принято из-за нежелательных запахов в доме и невозможности соблюдать необходимые гигиенические требования. Кроме того, контейнеры под шахтами не приспособлены для сортировки отходов.

По словам вице-мэра Вильнюса Валдаса Бенкунскаса, пока жители положительно оценивают этот проект.

"Администраторы некоторых домов уже повесили соответствующие предупреждения в подъездах. Мы получили первые отзывы, они в основном положительные. Это не удивляет, поскольку мусоропровод – негигиенический пережиток советского времени. Со временем мусоропроводы ликвидируют во всем городе, а рядом с многоквартирными домами появятся современные полуподземные контейнеры", – сказал Бенкунскас.

Заварить шахты должны администраторы домов или жилтоварищества. Правда, жители, если захотят могут пользоваться мусоропроводом. Однако в таком случае они будут платить за вывоз мусора в два раза больше. Кроме того, такие мусоропроводы будут нарушением действующих в городе правил гигиены.

DELFI уже сообщал, что в Вильнюсе с 1 января дорожает вывоз мусора - для жителей многоквартирных домов на 70%, а индивидуальных – на 60%.

Представитель Вильнюсского муниципалитета Витаутас Будрейка ранее сказал BNS, что новые тарифы были утверждены в декабре. Житель квартиры площадью 60 кв. м в следующем году будет платить за вывоз мусора 4,79 евро – на 2 евро больше, чем в этом году.

Между тем жители частных домов площадью 175 кв. м за вывоз мусора будут платить 8,33 евро – на 3 евро больше, чем в этом. На 80% увеличатся цены за вывоз мусора для компаний, предоставляющих услуги общепита, например, за кафе площадью 260 кв. м придется платить 38,54 евро в месяц (сейчас 21,39 евро).

Будрейка сказал BNS, что цены поднимутся из-за того, что в декабре вступил в силу новый договор между муниципалитетом и компаниями Ecoservice и Ekonovus. Эти компании в июле прошлого года заявили, что их деятельность убыточна, и на прежних условиях они не согласны предоставлять услуги.

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