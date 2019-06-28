В многоквартирных домах держать газовый баллон запрещено: желающим от них отказаться помогут

План действий предусматривает шаги в течение периода с 2019 по 2022 годы, которые помогут жителям многоквартирных домов выбрать оптимальные альтернативы с учетом конкретных ситуаций. Также изложены действия, которые помогут обеспечить максимальное финансирование из всех возможных источников для того, чтобы для жителей многоквартирных домовф финансовое бремя было минимальным.

Действующее в настоящее время правовое регулирование запрещает в многоквартирных домах, насчитывающих более двух этажей, использовать баллоны сжиженного углеводородного газа с газовыми духовками. Такое положение утверждено уже ранее, поскольку использование газовых баллонов в квартире многоквартирного дома угрожает безопасности всех жителей этого дома. При несчастном случае, например, в случае пожара, из квартиры многоквартирного дома, расположенной на более высоком этаже, удалить источник опасности (газовый баллон) гораздо сложнее.

Поэтому в 2018 году Министерство энергетики поручило Государственной энергетической инспекции произвести проверку части многоквартирных домов, во время которой было установлено, что 74% проверенных квартир, которые находятся выше второго этажа в многоквартирных домах, используются газовые баллоны – всего в стране может быть около 20000 таких квартир.

"Безопасность энергетических систем является одним из самых важных наших приоритетов. Мы не можем более позволять продолжаться такой ситуации, поскольку последствия могут быть очень серьезными. Этим планом мы стремимся создать гораздо более удобные условия для жителей, чтобы они сменили опасные газовые баллоны на безопасные альтернативы", – сказал министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас.

На первом этапе до конца 2019 года да будут проверены находящиеся на территории каждого самоуправления многоквартирные дома на предмет использования в них газовых баллонов. Собранные данные будут проанализированы, будет оценено, в каких самоуправлениях концентрация жителей многоквартирных домов, пользующихся газовыми баллонами, является максимальной.

Также будут оценены возможности сменить газовые баллоны на другие альтернативы – для каких многоквартирных домов можно будет увеличить допустимую мощность электрооборудования, какие дома можно будет подключить к газопроводу. Кроме этого, в некоторых многоквартирных домах квартиры посредством труб сжиженного углеводородного газа подключены к газовым резервуарам – жители этих домов смогут вновь начать пользоваться централизованными поставками сжиженного углеводородного газа.

После выполнения всех этих шагов выяснится, сколько примерно средств понадобится для достижения предусмотренных в плане действий целей. Чтобы помочь жителям перейти от газовых баллонов к иным альтернативам, планируется использовать средства бюджета самоуправлений, предприятий углеводородного газа или электроэнергетики, Европейского Союза, а также иных фондов.

Предусмотренные планом средства будут осуществлять с начала июля начинающий деятельность Государственный совет регулирования энергетики, Министерство энергетики, администрации самоуправлений и предприятия углеводородного газа, электричества и др.

Данный план действий подготовлен и утвержден после подробных консультаций с самоуправлениями и ведомствами, обеспечивающими защиту прав потребителей.