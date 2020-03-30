Жители были возмущены и выясняли, почему мужчина не изолируется в своей квартире, почему он выбрал их дом. На место вызвали и полицию.
В четверг поздно вечером жители связались с журналистами портала Rinkos aikštė. Они рассказали, что в их доме поселился мужчина, который недавно вернулся из-за границы. Жители обратились не только к журналистам, но и в полицию и в Центр общественного здравоохранения.
Журналисты приехали к дому в 21 ч. У дома стояло больше 12 человек.
"В нашем доме живут инвалиды. Мы узнали, что к этим инвалидам подселили человека, который должен находиться в самоизоляции, а самих инвалидов перевезли в другое место.
По нашим данным, у этого мужчины в районе есть несколько квартир, но он почему-то выбрал наш дом, поселился в чужой квартире. Разве так можно?" – возмущались жители.
Люди сообщили журналистам, что мужчина, который должен соблюдать режим самоизоляции, только что сел на велосипед и уехал в неизвестном направлении. Он еще предложил расцеловать местных женщин, что разъярило их еще больше.
"Он еще и смеется над нами. Как такое может быть? В нашем доме живут одни пенсионеры, больные люди. А если он болен, если он - носитель, сейчас все заболеют", – возмущалось жители.
Накал страстей пришлось выдержать супруге мужчины, который должен находиться в самоизоляции. Она признала, что допустила ошибку, не спросив мнение жителей, но она сказал, что муж ушел в эту квартиру, когда ему велели отселиться специалисты общественного здравоохранения.
"Я позвонила по номеру 1808, мне сказали, что можно жить необязательно в своей квартире, но и в другой квартире, в гостинице и т.д. Это значит, что от нас зависит, где изолироваться. Я хотела забрать инвалидов к себе, а муж пока жил бы в их квартире. Но соседи воспротивились, муж испугался, сел на велосипед и уехал", – сказала женщина.
Она пообещала дезинфицировать подъезд дома. После этого жильцы немного успокоились.
С разъяренными жителями по телефону пыталась говорить специлист НЦОЗ Дангуоле Авижувене. Но люди и слушать ее не стали.
В интервью Авижувене оценила этот конфликт очень отрицательно:
"Все можно было решить гораздо проще. Мы каждый день решаем разные конфликты. Подобных сообщений поступает немало, но все удается разрешить. Поведение жильцов я оцениваю отрицательно. Так нельзя себя вести. Все можно решить цивилизованно. Очень жаль, что люди не все понимают и впадают в крайности. Всегда, когда появляются какие-то вопросы, следует обращаться в официальные инстанции. Мы поможем, мы всегда ищем решение. Проявление злобы и агрессии пользы не приносит".
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