В мире – рекордная заболеваемость коронавирусом: жить, как прежде, не сможем как минимум год

Глава Центра инфекционных заболеваний и СПИДа, профессор Саулюс Чаплинскас сказал, что сейчас большое количество заболеваний фиксируют в тех странах, которые еще переживают пик или те страны, в которых появились новые очаги.

"В одних странах распространение вируса замедлилось, в других - нет. Все время специалисты говорили, что вирус никуда не денется. Уже раньше стало ясно, что жара не спасет от вируса, разве что изменит поведение людей – люди больше времени будут проводить на улице и соблюдать дистанцию. А в тех странах, где люди живут тесно, условия для распространения вируса благоприятные", – сказал Чаплинскас.

По словам собеседника, в Новой Зеландии уже 17 дней нет ни одного нового случая, там отменены все ограничения. Но не стоит забывать, что вирус может вернуться.

"Иногда вторую волну мистифицируют. Когда видишь, что сейчас происходит, понимаешь, что первая волна была в Китае, а в другие места от Китая пошла вторая, третья волна. И так далее – из Китая в Италию, потом в другие страны Европы, в Литву, сейчас в Бразилию, Индию, добрался до всех континентов, – сказал профессор. – Я давно говорил, что мы долго будем жить с этим вирусом. С одной стороны надо научиться жить нормально, а с другой - беречься, где надо".

Чаплинскас сказал, что для Литвы опасность представляют не обязательно только страны, где фиксируют много случаев заболевания, например, Бразилия, Индия, Иран. Это может быть и наш сосед, который, возможно, сам того не зная, является разносчиком вируса.

"Так же можно заразиться от жителей соседних стран - необязательно от жителей России, Беларуси, это могут быть жители Латвии, Эстонии и Польши. Важно не терять бдительность, на мероприятиях важно не забывать о гигиене рук, дезинфекции поверхностей дома и на работе. А в закрытых помещениях всегда надо быть в масках", – сказал собеседник.

Так, как до этого, жить уже не будем, поэтому и расслабляться нельзя.

"Но мы не можем и жить в вечном карантине всю жизнь. Надо как можно скорее внедрять современные технологии, новые методы диагностики, чтобы быстрее диагностировать новые случай. И опять-таки, если атмосфера будет такой, что люди будут бояться обращаться в больницы и в поликлинике не смогут получить необходимые услуги, то у нас будет больше проблем из-за других болезней, чем COVID-19. Я уже не говорю об экономических и социальных последствиях", – сказал Чаплинскас.

Эпидемиолог Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) Дайва Размувене сказала, что одна из причин роста заболеваемости - это то, что мы еще не знакомы с инфекцией и мало о ней знаем.

"Кое-что о вирусе хотелось бы знать больше – о том, как происходит заражение, точно ли он распространяется только воздушно-капельным путем, или есть и другие способы. На вирус не влияет ни температура, ни влажность. Даже и сейчас вирус не присмирел", – сказала Размувене.

В Европе случаев заболевания стало меньше, но в мире в целом - выросло.

"Есть некоторые страны на востоке, в их числе и Литва, где количество случаев заболевания не снижается, хотя уже хотелось бы, что бы оно было меньше. Итак то, что мы о вирусе не знаем, дает ему возможность распространяться дальше", – сказала собеседница.

Большое влияние на распространение коронавируса имеет и наше поведение. По словам Размувене, люди живут достаточно кучно, общаются между собой – поэтому, несмотря на тепло, вирус распространяется быстро.

"Поскольку первая волна в мире и в Европе почти завершилась, можно сказать, что это начало второй. Трудно что-то прогнозировать, ведь это совершенно новая инфекция. Поэтому очень важно оставаться бдительными, не расслабляться, ведь в мире количество случаев заболевания растет.

Рост заболеваемости может быть последствием смягчения карантина во многих странах и начальной стадии распространения болезни в некоторых странах (Бразилия). Однако она заметила, что и в Швеции, например, количество заболевших растет - за последние 14 дней их было 70,7 на 100 000 жителей, а за неделю увеличилось до 96,2.

Пока нет вакцины и лекарства, регулировать распространение можно только своим поведением.

"С окончанием карантина вирус не уйдет. Это не значит, что мы должны расслабляться, мы сейчас в Литве наблюдаем семейных случаи заболевания. Люди решили, все, пришло лето, отпуск, вирус тоже отдыхает. Но этого нет и не будет, и в этом и в следующем году мы должны жить в режиме бдительности. Поэтому нельзя расслабляться и отмечать семейные праздники", – сказала Размувене.

Она сказала, что понятное дело - от всех праздников отказаться невозможно, но тогда надо сократить количество участников, соблюдать дистанцию, надевать маски.

"Все это останавливает распространение вируса, осуществление этих требований ничего не требует", – сказала специалист.

Если жители расслабятся, то ситуация может быть как в Иране или Швеции, где началась новая волна.

"В Иране и странах Европы некоторые вещи происходят потому, что люди расслабились. Например, люди заражаются в ночных барах. Нам надо понять, что мы не можем жить этим летом, как летом 2019 года. Вирус новый и надо сохранять бдительность. Врачи об этом говорят не для того, чтобы кого-то пугать. Коронавирус среди нас и сейчас. Границы открываются, и мы не можем жить под куполом, мы должны общаться и с другими странами, но опять-таки, каждый человек должен оценить, как ему быть и лично и в семье, и тогда принимать решение, ведь риск заболеть есть и в Литве и за границей", – сказала Размувене.