Представитель Вильнюсской республиканской университетской больницы Габия Лаубнер сказала BNS, что 65-летняя женщина скончалась 17 сентября в реанимационном отделении больницы, где она пролежала около недели. Подозревают, что женщина съела ядовитую лепиоту шероховатую, перепутав ее с грибом-зонтико пестрым. По словам Лаубнер, грибы ели и другие члены семьи, в больницу доставлен и супруг покойной. "Это ядовитые грибы, в них есть яд, как в зеленом мухоморе, т.е. аматоксин. Это не первый случай отравления в больнице - это четвертый серьезный случай, но первая смерть", - сказала BNS Лаубнер. По ее словам, в это году это первый случай смерти в результате отравления грибами. Лаубнер сказала, что лечение было осложнено тем, что пациентка обратилась к врачам слишком поздно - три дня она лечилась дома самостоятельно. До этого от отравления грибами смерть мужчины была зафиксирована 4-5 лет назад. Тогда мужчина поспорил, что съест зеленый мухомор (бледную поганку), и тот ему не повредит. В настоящее время ежедневно в больницу обращается по 7-8 человек, которые жалуются на возможное отравление грибами. Лаубнер советует не есть незнакомые грибы или те, которые вызывают хотя бы малейшее сомнение. "Если уже проявились симптомы, рвота, боли в желудке, понос, нужно немедленно обращаться в больницу", - сказала врач.











