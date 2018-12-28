Водитель такси Вайдотас Бундонис сказал, что эти дни в городе - как летом, люди разъехались.
"В праздники людей вообще почти не было, улицы были пустыми, сегодня уже чувствуется рабочий день, но такой летний, почти без заторов", – сказал Бундонис.
Выходные, Сочельник, два дня Рождества – после 5 выходных немногие спешат на работу. Те, кто взял выходные 27,28 и 31 декабря, отдыхают больше недели.
Остальные могут радоваться тому, что обычные маршруты они преодолеют быстрее - в городе нет заторов. Однако те, кто пользуется услугами общественного транспорта, вынуждены дольше стоять на остановках, поскольку транспорт курсирует по субботнему расписанию.
Государственные учреждения также опустели, в правительстве на эти дни в отпуск ушла треть работников. Похожая ситуация и в министерствах, хотя министры и уверяют, что работа не остановилась.
27 декабря заседание правительства должен был провести премьер-министр Саулюс Сквернялис, однако он заболел гриппом. Не работает в эти дни и спикер парламента Викторас Пранцкетис.
Между тем Литовская бизнес-конфедерация работает.
"Перед этими двумя рабочими днями мы объявили отбор потенциальных работников – встречаемся с кандидатами, и один из критериев - придет ли человек на собеседование в эти дни, это показывает, что он настроен работать", – сказал глава конфедерации Валдас Суткус.
Он сказал, что такое продление выходных во вред государству.
"Мы слишком много говорим об отдыхе, праздниках, выходных. Меньше – об ответственности, работе, создании ценностей. Я думаю, надо больше говорить о том, как мы будем работать, а не как будем отдыхать и хорошо проводить время", – заметил Суткус.
По его словам, можно было бы договориться – и в подобных случаях засчитывать выходные в виде отпуска. Это было бы продуктивнее полуработы, ее имитации.
Между тем в интервью DELFI депутат Ремигиюс Жемайтайтис предлагал сделать такие дни выходные в обмен на рабочие в другие праздники - например, День успения Богородицы и День всех святых, в которые жители Литвы не отдыхают.
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