В мэрии Вильнюса - выемки в связи с закупкой аппаратов ИВЛ

"Могу подтвердить, что да, такие процессуальные действия сегодня выполнялись, а более обширная информация будет представлена сегодня позднее", – сказал BNS представитель СРФП по связям с общественностью Александр Зубряков.

СРФП утверждает, что начала досудебное расследование присвоения имущества, предоставления ложных данных о доходах, прибыли или имуществе, ведения ложной бухгалтерии, а также возможных злоупотреблений и растраты имущества ответственными лицами в администрации мэрии.

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"Досудебное расследование было начато после получения данных о том, что в конце марта администрация самоуправления заключила сделку с зарегистрированной в столице компаний о закупке десяти аппаратов ИВЛ за 278 тыс. евро", – говорится в сообщении.

Служба утверждает, что изъяла важные документы не только в самоуправлении, но и во время проведения обысков в компании Andrikus и по месту жительства ответственных лиц.

По утверждению СРФП, цена закупаемых аппаратов ИВЛ и выбор поставщика вызывают обоснованные сомнения в законности сделки, поскольку деятельность компании не связана с медицинской сферой.

Кроме того, служба отмечает, что по заключенному договору администрация Вильнюсского городского самоуправления заплатила компании аванс в размере 100% стоимости, однако аппараты не были представлены покупателю в указанные сроки.

Администрация столичной мэрии, по утверждению службы, инициировала процедуру расторжения договора в одностороннем порядке.

По данным СРФП, компания, которая должна была поставить аппараты ИВЛ, с января этого года кроме уже упомянутых денежных поступлений, также получала доходы от других государственных и муниципальных учреждений за продаваемые медтовары, однако могла не учитывать должным образом все полученные доходы от товаров и услуг, не декларировать их полностью Государственной налоговой инспекции.

Служба утверждает, что в этом году компания не платила никаких налогов, не подавала декларации НДС, хотя является плательщиком НДС, не подавала регистры закупок и продаж в систему налоговой инспекции.

В этом досудебном расследования пока не предъявлены подозрения. Расследование организует и им руководит Вильнюсская окружная прокуратура.

На минувшей неделе газета Lietuvos rytas сообщила, что Вильнюсская мэрия расторгла договор с компанией Andrikus, которая должна была поставить аппараты ИВЛ.

Газета утверждает, что мэрия стремится вернуть почти 300 тыс. евро.

Эту сделку проверяет и Служба конкурсных закупок.

Lietuvos rytas также утверждает, что аппараты из Китая должны были быть поставлены до 30 апреля, вместо этого компания предоставил лишь извещение о том, что не сможет выполнить своих обязательств.

Ранее Министерство здравоохранения отмечало, что аппараты ИВЛ ICU S1100 не являются подходящими для использования, однако вильнюсские власти все равно решили их приобрести за 278,3 тыс. евро у компании Andrikus. Кроме того, поставщикам был сразу же выплачен аванс в размере 100% стоимости заказа.