По словам представителя Тельшяйской полиции Греты Фрайерите, Жимантас работал в полиции с 11 июня 2001 года. За время службы он 12 раз получал поощрения, в последний раз – в ноябре 2018 г, он получил памятный знак третьей степени.

Жимантас был женат. Без отца остались двое детей – девочка и мальчик (2008 и 2010 г.)

В пятницу полиция получила сообщение, что в деревне Бирбилишкес (Мажейкяйский район) мужчина (1968 г.р.) поджег свой дом. Когда приехала полиция, подозреваемый открыл огонь по полицейским. Жимантас от тяжелого ранения скончался на месте. Жизни его напарницы опасность не грозит. Она ранена в ногу.

Вооруженный подозреваемый скрылся в лесу, его ищут многочисленные наряды полиции, им помогают пограничники.