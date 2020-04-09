В марте в Литве фиксировалась положительная миграция

По его данным, в третьем месяце этого года в Литву прибыло 3918 человек, из них 218 граждан Литвы. В феврале прибывших было 4531, в январе – 4050.

Из Литвы в марте уехало 2510 человек, из них 1601 гражданин Литвы. В феврале количество уехавших составляло 3133, в январе – 3422.

По данным Департамента статистики, в последний раз превышение числа эмигрантом иммигрировавшими гражданами фиксировалось в декабре 2019 года.

Демограф Влада Станкунене утверждает, что эти данные следует "оценивать осторожно", однако один из основных факторов сокращения эмиграции – "Брексит".

"Уже некоторое время количество уезжающих постепенно сокращалось, однако эмиграционные потоки остаются интенсивными. Одним из факторов сокращения миграции, и возможно самым важным, я бы назвала то, что наиболее привлекательная для эмигрантов страна – Соединенное Королевство, становилась все менее привлекательной", – сказала BNS В. Станкунене.

По ее словам, на миграцию также оказала влияние и пандемия коронавируса.

"В марте уже успели запуститься те процессы, которые глобально происходят в мире, однако более точные цифры будут ясны через несколько месяцев", – сказала демограф.

Количество прибывающих все еще превышает число уезжающих более года. В последний раз негативный показатель миграции фиксировался в январе 2019 года, когда в страну прибыли на 68 человек меньше, чем уехали.

По подсчетам Департамента статистики, в прошлом году в Литву приехало почти на 10,8 тыс. человек больше, чем уехало: иммигрировало 40 тыс., а эмигрировали – 29,2 тыс. человек.