В середине марта жители Литвы уже смогут проверить свои предварительные декларации.
Valstybinė mokesčių inspekcija
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Сформированные предварительные декларация жители могут увидеть в системе с середины марта. Жители должны декларировать имущество и доходы до 2 мая 2018 года", – сказала представитель Государственной налоговой инспекции (ГНИ) Стасе Алюконите-Шнирене.

Своевременно декларации в этом году подали 92% работодателей и 98% тех, кто должен представить декларации о выводах. Меньше представлено данных о страховании жизни, оплате учебы и выплате кредитов.

Всего данные класса А для деклараций, связанных с выплатой зарплат, до 15 февраля должны были представить 108 500 лиц, заметила Алюконите-Шнирене.

Годовые декларации класса Б, которые актуальны для жителей, которые занимаются индивидуальной деятельностью, и жителей, получивших доходы за счет аренды имущества, призов и других выигрышей, своевременно подали 98% лиц.

Между тем, данные о страховании жизни жителями Литвы, оплате учебы, выплат по кредитам на учебу, покупку жилья и накопительных пенсионных фондов, представили 74% юридических лиц.

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