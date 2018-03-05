"Сформированные предварительные декларация жители могут увидеть в системе с середины марта. Жители должны декларировать имущество и доходы до 2 мая 2018 года", – сказала представитель Государственной налоговой инспекции (ГНИ) Стасе Алюконите-Шнирене.
Своевременно декларации в этом году подали 92% работодателей и 98% тех, кто должен представить декларации о выводах. Меньше представлено данных о страховании жизни, оплате учебы и выплате кредитов.
Всего данные класса А для деклараций, связанных с выплатой зарплат, до 15 февраля должны были представить 108 500 лиц, заметила Алюконите-Шнирене.
Годовые декларации класса Б, которые актуальны для жителей, которые занимаются индивидуальной деятельностью, и жителей, получивших доходы за счет аренды имущества, призов и других выигрышей, своевременно подали 98% лиц.
Между тем, данные о страховании жизни жителями Литвы, оплате учебы, выплат по кредитам на учебу, покупку жилья и накопительных пенсионных фондов, представили 74% юридических лиц.
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