В минувшие выходные в Мариямполе прошел праздник города. 2 июня в городе состоялся забег "Бежим за Мариямполе 2019". Забег провели в 6-й раз. На этот раз в нем приняли участие больше тысячи профессионалов и любителей бега из Литвы и соседних стран.
Marijampolės bėgimas "Bėgam už Marijampolę" / FOTO: Rokas Lukoševičius

В полумарафоне победили граждане Беларуси - Дмитрий Храматовский (1:10:33,4) и Юлия Тарасевич (1:30:13,7). На втором месте граждане Литвы Эвалдас Науседа (1:13:24,1) и Даля Лукошене (01:33:33,0).

На третьем месте гражданин Польши Барталомей Осёр (1:15:15,5) и гражданка Литвы Вильманте Сташаускайте (1:39:21,2).

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