В полумарафоне победили граждане Беларуси - Дмитрий Храматовский (1:10:33,4) и Юлия Тарасевич (1:30:13,7). На втором месте граждане Литвы Эвалдас Науседа (1:13:24,1) и Даля Лукошене (01:33:33,0).
На третьем месте гражданин Польши Барталомей Осёр (1:15:15,5) и гражданка Литвы Вильманте Сташаускайте (1:39:21,2).
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