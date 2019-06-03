В Мариямполе состоялся забег "Бежим за Мариямполе": победители полумарафона - граждане Беларуси

Скопировать ссылку В Мариямполе состоялся забег "Бежим за Мариямполе": победители полумарафона - граждане Беларуси

В минувшие выходные в Мариямполе прошел праздник города. 2 июня в городе состоялся забег "Бежим за Мариямполе 2019". Забег провели в 6-й раз. На этот раз в нем приняли участие больше тысячи профессионалов и любителей бега из Литвы и соседних стран.