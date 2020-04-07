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Мэр Мариямполе Повилас Исода сообщает, что в городской больнице растет количество заразившихся коронавирусом. По его словам, на данный момент инфекцию выявили у 7 пациентов и 11 работников.
В Мариямполе растет количество заболевших коронавирусом
© DELFI / Andrius Ufartas

"На данный момент у 7 пациентов установили COVID-19, один из них вчера скончался, это был человек из группы риска, у него было много сопутствующих заболеваний. COVID-19 диагностировали и у 11 работников больницы из 71. Сейчас проверяют остальных пациентов двух отделений. Пациентов с отрицательным результатом теста отправляют лечиться и изолироваться дома. Нуждающиеся в постоянном присмотре со стороны врачей, останутся в больнице", – писал Исода.

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Мэр информировал, что проверяют пациентов и персонал больницы, которые могли контактировать с заболевшими.

"За день проверят 70 человек. Исследования проводит сама больница, соблюдая все требования, анализы берут в палатке около больницы.

Мы хотим проверить большую часть врачей и другого персонала больницы, у которого мог быть даже малейший контакт. Мы обязаны остановить распространение болезни, защитить персонал и пациентов. Тут не может быть экономии и других оправданий.

Мы консультируемся с Каунасской клиникой, Минздравов, специалистами НЦЗО. Вскоре состоится онлайн-конференция, с другими больницами, которые сталкиваются с такой же проблемой, как и Мариямполе, чтобы быстрее остановить распространение болезни", – пишет Исода.

Он заметил, что в воскресенье начали дезинфицировать подъезды домов, в которых живут заболевшие. Жителей города призывают оставаться дома.

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