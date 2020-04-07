В Мариямполе растет количество заболевших коронавирусом

"На данный момент у 7 пациентов установили COVID-19, один из них вчера скончался, это был человек из группы риска, у него было много сопутствующих заболеваний. COVID-19 диагностировали и у 11 работников больницы из 71. Сейчас проверяют остальных пациентов двух отделений. Пациентов с отрицательным результатом теста отправляют лечиться и изолироваться дома. Нуждающиеся в постоянном присмотре со стороны врачей, останутся в больнице", – писал Исода.
Мэр информировал, что проверяют пациентов и персонал больницы, которые могли контактировать с заболевшими.
"За день проверят 70 человек. Исследования проводит сама больница, соблюдая все требования, анализы берут в палатке около больницы.
Мы хотим проверить большую часть врачей и другого персонала больницы, у которого мог быть даже малейший контакт. Мы обязаны остановить распространение болезни, защитить персонал и пациентов. Тут не может быть экономии и других оправданий.
Мы консультируемся с Каунасской клиникой, Минздравов, специалистами НЦЗО. Вскоре состоится онлайн-конференция, с другими больницами, которые сталкиваются с такой же проблемой, как и Мариямполе, чтобы быстрее остановить распространение болезни", – пишет Исода.
Он заметил, что в воскресенье начали дезинфицировать подъезды домов, в которых живут заболевшие. Жителей города призывают оставаться дома.
TOP новостей
Премьер-министр Литвы: правительство намерено продлить карантин на две недели (83)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сказал, что...
Глава Минздрава: последнее, что будет разрешено – праздники и развлечения (1)
7 апреля министр здравоохранения Литвы Аурелиюс...
Данные прокуроров: Палецкис в России встречался с Головатовым и свидетельствовал против Литвы (16)
Выясняются детали скандального дела, в рамках которого...
Курьер о работе в сегодняшних условиях: чувствую себя как прокаженный (1)
Курьер Айдас Паужуолис сразу же почувствовал, что такое...
Литовский профессор: больше 80% случаев коронавируса в стране - местные (35)
Больше 80% случаев коронавируса в стране - местные,...