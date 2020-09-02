В Мариямполе накануне начала учебного года открыт обновленный мост через Шяшупе

Скопировать ссылку В Мариямполе накануне начала учебного года открыт обновленный мост через Шяшупе

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Работы по реконструкции моста проходили с мая. Летний период был выбран неслучайно – в теплое время года движение менее интенсивное, поэтому закрытие этой важной артерии доставляло меньше неудобств жителям.

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