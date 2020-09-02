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Работы по реконструкции моста проходили с мая. Летний период был выбран неслучайно – в теплое время года движение менее интенсивное, поэтому закрытие этой важной артерии доставляло меньше неудобств жителям.
В Мариямполе накануне начала учебного года открыт обновленный мост через Шяшупе
© Marijampolės sav.nuotr.

Мэр Мариямполе Повилас Исода обещал горожанам, что сделает все возможное, чтобы мост открыли до 1 сентября.

Мост был отрыт 31 августа, накануне Дня знаний.

Напомним, что мост находился в плачевном состоянии, поэтому и решили провести его капитальный ремонт.

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