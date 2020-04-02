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В четверг ночью в Мали отправились 33 литовских военных, все они были проверены на коронавирус, сообщило Министерство обороны.
В Мали отправились 33 военных Литвы, всех их проверили на коронавирус
© DELFI (M.Bajarūno nuotr.)

Среди отправившихся – и профессиональные военные, и ополченцы. Они прибудут на смену литовским военным, находившимся в Мали с октября.

Торжественная церемония проводов состоялась ранее – 11 марта.

До отправки в миссию военные были в самоизоляции в течение 14 суток, также, согласно требованиям командования международной операции, у них были взяты анализы на коронавирус.

Ответы всех тестов были отрицательными.

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В возглавляемую ООН миссию в Мали Литва может направлять до 50 военных.

Литовские военные действуют в восточной провинции Мали Гао вместе с немецкими военными, где занимаются охраной военного лагеря.

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