В Мали отправились 33 военных Литвы, всех их проверили на коронавирус

Среди отправившихся – и профессиональные военные, и ополченцы. Они прибудут на смену литовским военным, находившимся в Мали с октября.
Торжественная церемония проводов состоялась ранее – 11 марта.
До отправки в миссию военные были в самоизоляции в течение 14 суток, также, согласно требованиям командования международной операции, у них были взяты анализы на коронавирус.
Ответы всех тестов были отрицательными.
В возглавляемую ООН миссию в Мали Литва может направлять до 50 военных.
Литовские военные действуют в восточной провинции Мали Гао вместе с немецкими военными, где занимаются охраной военного лагеря.
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