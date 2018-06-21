По данным Департамента статистики, в мае в Литву прибыло больше людей, чем выбыло - это первый такой месяц с начала присоединения Литвы к Европейскому союзу (ЕС) в начале 2004 года.
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В этом году Литву покинули 3084 человека, иммигрировали 3627.

«В мае, впервые с 2004 года, у нас есть положительный баланс: то есть, в Литву прибыло больше людей, чем уехало. Является ли это устойчивой тенденцией, трудно сказать, но, по крайней мере, вселяет какой-то оптимизм», - сказал в четверг первый заместитель канцлера правительства Дэйвидас Матулёнис.

По сравнению с маем прошлого года число иммигрантов увеличилось более чем в два раза, а количество эмигрантов уменьшилось незначительно.

По предварительным данным Департамента статистики, за последние пять месяцев этого года из Литвы эмигрировали 17,398 тыс. постоянных жителей, иммигрировало 15,683 тыс.

Две трети (65,9%) прибывших в страну в течение пяти месяцев этого года иммигрантов составляют граждане Литвы.

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