Во дворе бывшей Лукишской тюрьмы, расположенной в самом центре Вильнюса, открыли рождественскую инсталляцию. Это елка, но необычная, потому что сделана из металла и украшена красными фонарями – скульптура из текущей воды.

Впрочем, не менее оригинальными выглядели и ворота тюрьмы, и вход в само здание. Так мэрия Вильнюса решила использовать место, которое раньше считалось самым мрачным.

По словам одного из авторов идеи, координатора проекта Дарюса Купляускаса, в этом году начинается традиция Альтернативного рождественского дворика, эта традиция будет продолжаться из года в год, ежегодно будет освобождаться новое, прежде заброшенное пространство.

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Во дворе можно будет увидеть интерактивные качели, созданные Павлом Волгиным.

Альтернативный рождественский дворик будет открыт для всех желающих до 5 января с 16 до 22 ч. (не будет работать 23-24 и 30-31 декабря).

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