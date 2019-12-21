Впрочем, не менее оригинальными выглядели и ворота тюрьмы, и вход в само здание. Так мэрия Вильнюса решила использовать место, которое раньше считалось самым мрачным.
По словам одного из авторов идеи, координатора проекта Дарюса Купляускаса, в этом году начинается традиция Альтернативного рождественского дворика, эта традиция будет продолжаться из года в год, ежегодно будет освобождаться новое, прежде заброшенное пространство.
Во дворе можно будет увидеть интерактивные качели, созданные Павлом Волгиным.
Альтернативный рождественский дворик будет открыт для всех желающих до 5 января с 16 до 22 ч. (не будет работать 23-24 и 30-31 декабря).
В Лукишской тюрьме поставили ёлку, а двор - будто из фильма ужасов. Что поразило гостей? (1)
Во дворе бывшей Лукишской тюрьмы, расположенной в самом...
В праздники ночные автобусы в Вильнюсе будут ездить чаще (1)
Городские власти призывают вильнюсцев ездить в...
Новый год в Вильнюсе: особое внимание уделят безопасности
Следующая неделя в столице Литвы будет особенной –...
Во дворе Лукишкской тюрьмы оборудовали альтернативное рождественское пространство (3)
20 декабря вечером в Вильнюсе открылся Альтернативный...
Вильнюсцы обеспокоены: в городе появились горы мусора (75)
С 1 декабря в части Вильнюса сменился поставщик услуги...
TOP новостей
В праздники ночные автобусы в Вильнюсе будут ездить чаще (1)
Городские власти призывают вильнюсцев ездить в...
В Лукишской тюрьме поставили ёлку, а двор - будто из фильма ужасов. Что поразило гостей? (1)
Во дворе бывшей Лукишской тюрьмы, расположенной в самом...
Новый год в Вильнюсе: особое внимание уделят безопасности
Следующая неделя в столице Литвы будет особенной –...
Вильнюсцы обеспокоены: в городе появились горы мусора (75)
С 1 декабря в части Вильнюса сменился поставщик услуги...
Туристы из Литвы в 3 квартале потратили за рубежом 312,4 млн. евро (22)
В третьем квартале 2019 года путешествовавшие по...