Впрочем, не менее оригинальными выглядели и ворота тюрьмы, и вход в само здание. Так мэрия Вильнюса решила использовать место, которое раньше считалось самым мрачным.
По словам одного из авторов идеи, координатора проекта Дарюса Купляускаса, в этом году начинается традиция Альтернативного рождественского дворика, эта традиция будет продолжаться из года в год, ежегодно будет освобождаться новое, прежде заброшенное пространство.
Во дворе можно будет увидеть интерактивные качели, созданные Павлом Волгиным.
Альтернативный рождественский дворик будет открыт для всех желающих до 5 января с 16 до 22 ч. (не будет работать 23-24 и 30-31 декабря).
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