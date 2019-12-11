Это американский научно-фантастический сериал, созданный братьями Дафферами. С авторами сериала будет работать та же команда, которая работала над "Чернобылем".
Как и "Чернобыль" Stranger Things должен привлечь миллионные инвестиции и еще раз напомнить о Литве создателям кино и сериалов.
Пока Вильнюсская мэрия официально эту информацию не подтверждают, они сказали, что комментарии будут после Нового года. Однако DELFI эту информацию подтвердили два надежных источника.
Сериал Stranger Things создавался для стримингового сервиса Netflix. Действие сериала разворачивается в 1980-х годах в вымышленном городе Хокинс, штат Индиана.
После премьеры, которая состоялась в 2017 году, создатели сериала получили пять Emmy.
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