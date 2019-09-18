Подлодку U-31 сопровождает другой военный корабль FGS Oste.
Встретивший подлодку вице-министр обороны Витаутас Умбрасас подчеркнул, что Германия остается одним из важнейших союзников Литвы в деле обеспечения безопасности во всем регионе Балтийского моря.
"Приход подводной лодки в Клайпедский морской порт – это еще одно событие, демонстрирующее взаимодействие и солидарность не только Германии и Литвы, а всех союзников по НАТО. Это также четкий сигнал для потенциальных агрессоров, что страны НАТО едины и готовы защищать свою территорию", – сказал В. Умбрасас.
Германская подлодка пришла в Литву с визитом вежливости. Планируется, что она пробудет здесь до 21 сентября.
Командование подводного судна и сопровождающая делегация позже побывают у мэра Клайпеды, встретятся с командованием ВМС Литвы, состоятся официальные мероприятия. Команда германской подводной лодки вместе с военными ВМС Литвы побывают на кораблях друг у друга.
В предыдущий раз германское подводное судно швартовалось в Клайпеде в 2001 году.
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