Днем температура поднимется до 5-8 градусов тепла. Сильный ветер успокоится. В первой половине дня будет без осадков, в небе появятся небольшие облака, на севере все еще будет дуть сильный северный ветер.
После обеда ветер сменится на юго-западный, снова усилится. Во второй половине дня на западе появятся дождевые облака, которые принесут сильные осадки, к концу дня осадки придут и на восток страны.
В Вильнюсе дождь и ветер прогнозируют только вечером. Днем будет около 6 градусов тепла, поэтому условия для прогулок будут хорошими.
Однако в воскресенье погода испортится. Будет идти дождь и мокрый снег, будет дуть сильный ветер. Температура ночью будет 1-3 градуса тепла, столько же будет и днем.
11 марта вернется зимняя погода. Будет идти мокрый снег. Ветер будет то усиливаться, то успокаиваться. Ночью будет ниже нуля, днем будет чуть выше нуля.
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