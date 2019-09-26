В четверг погода улучшится. Днем на юге облачность будет невысокой. В Кауансе и Вильнюсе воздух прогреется до 16, в окрестностях Друскининкай местами до 17-18 градусов.
Ruduo (Asociatyvi nuotr.)
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

Вероятность осадков невелика. Дождя не будет и на севере, но там температура будет немного ниже: в Утене 14, в Шяуляй 15, в Паневежисе 16-17 градусов. На западе будет солнечно, воздух прогреется до 15-18 градусов.

В ночь на пятницу будет ясно, в небе будут лишь легкие белые облака. Утром на юге местами ожидается туман. Ночью будет 1-6, на Куршской косе 7-9 градусов тепла, на северо-востоке местами около 0. На поверхности почвы во многих районах ожидаются заморозки.

В пятницу днем на западе облачность увеличится, местами возможен небольшой дождь. В Восточной Литве будет малооблачно и без осадков. Температура воздуха значительно поднимется, в Вильнюсе и Паневежисе будет 16, в Шяуляй и Каунасе около 17, в Клайпеде до 18 градусов.

В выходные дни циклон принесет осадки. По ночам заморозков не будет, а днем температура составит 14-15 градусов тепла.

Общество

В литовских лесах наблюдаются кардинальные перемены: специалисты давно этого ждали

В течение нескольких лет ситуация в литовских лесах и...

Vasilij Jankovič Vasilij Jankovič Vasilij Jankovič

#ШестойУрок. Зачем учителю географии идти в политику: "Работа в современной школе - это как естественный отбор" Тест: хорошо ли вы знаете географию?

В последние годы педагоги Литвы все громче говорят о...

Города литовских эмигрантов в Англии славятся местным фастфудом (1)

Во время поездки в Великобританию обязательно зайдите...

Boguslavas Gruževskis, Indrė Genytė-Pikčienė Eurai

Экономика растет, однако становится больше безработных: что происходит в Литве? (45)

Экономика в Литве растет, работодатели говорят о...

В Литву вскоре вернется теплая погода

В четверг погода улучшится. Днем на юге облачность...

TOP новостей

Президент Литвы в ООН: Россия не сделала ничего, чтобы заслужить наше доверие (34)

Россия продолжает попытки дестабилизировать соседние...

Vasilij Jankovič Vasilij Jankovič Vasilij Jankovič

#ШестойУрок. Зачем учителю географии идти в политику: "Работа в современной школе - это как естественный отбор" Тест: хорошо ли вы знаете географию?

В последние годы педагоги Литвы все громче говорят о...

Boguslavas Gruževskis, Indrė Genytė-Pikčienė Eurai

Экономика растет, однако становится больше безработных: что происходит в Литве? (45)

Экономика в Литве растет, работодатели говорят о...

В литовских лесах наблюдаются кардинальные перемены: специалисты давно этого ждали

В течение нескольких лет ситуация в литовских лесах и...

В Литву вскоре вернется теплая погода

В четверг погода улучшится. Днем на юге облачность...