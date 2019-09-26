В Литву вскоре вернется теплая погода

Вероятность осадков невелика. Дождя не будет и на севере, но там температура будет немного ниже: в Утене 14, в Шяуляй 15, в Паневежисе 16-17 градусов. На западе будет солнечно, воздух прогреется до 15-18 градусов.

В ночь на пятницу будет ясно, в небе будут лишь легкие белые облака. Утром на юге местами ожидается туман. Ночью будет 1-6, на Куршской косе 7-9 градусов тепла, на северо-востоке местами около 0. На поверхности почвы во многих районах ожидаются заморозки.

В пятницу днем на западе облачность увеличится, местами возможен небольшой дождь. В Восточной Литве будет малооблачно и без осадков. Температура воздуха значительно поднимется, в Вильнюсе и Паневежисе будет 16, в Шяуляй и Каунасе около 17, в Клайпеде до 18 градусов.

В выходные дни циклон принесет осадки. По ночам заморозков не будет, а днем температура составит 14-15 градусов тепла.