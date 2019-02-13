Несмотря на то, что за окном еще зима, специалисты, наблюдающие за природой, говорят, что весна уже стучится в двери. Один из признаков весны – возвращение птиц – журавлей. Их орнитологи уже наблюдают на юге страны.
© Romualdas Barauskas

После холодной и белой зимы и природа и люди ждут весны. Первые признаки пробуждения природы уже налицо. Специалист Селямонас Палтанавичюс рассказал GRYNAS.lt, что практически все в природе уже возвещает весну.

"Поют синицы, большие дятлы весело выстукивают дробь, уже в 7 ч. поднимаются вороны, летают парами, кувыркаются в воздухе, у них начались брачные танцы. Еще бы 1-2 солнечных дня – и на лещине зацвели бы сережки. Все на грани, когда мы можем понять, что вот-вот придет весна. Очень рано", – сказал специалист.

Орнитологи говорят, что в минувшие выходные уже были замечены журавли. Член Литовского содружества орнитологов Лютаурас Раудоникис сказал, что журавлей на второй неделе февраля заметили в Лаздийском районе. Правда, эти ранние мигранты могут уже быть и в других районах Литвы.

"Пока заметили первых вернувшихся птиц. Поскольку появились уже первые чибисы и другие ранние мигранты, журавли не должны удивлять. Они, как и другие ранние мигранты, возвращаются, когда могут найти себе пропитание", – сказал Раудоникис.

Орнитолог сказал, что снег на полях уже сошел, еду найти можно, и для журавлей это первый знак, что можно лететь на родину: "Первыми обычно прилетают местные, наши литовские птицы. Потом начинается миграция тех, кто летит на север".

По словам Раудоникиса, птицы весной уже готовятся к кладке яиц, поэтому спешат в Литву занять наиболее привлекательную территорию.

"Обычно первыми прилетают самцы, занимают территорию, за ними прилетают и самки. Журавли, правда, часто прилетают парами, однако им все равно надо найти подходящее место для гнезда", – рассказал орнитолог.

Раудоникис заметил, что снег для журавлей опасности не представляет, опаснее был бы приход сильных морозов.

"Журавль - это птица, которая живет во влажных низовьях, а в сильные морозы эти территории замерзают. Но у птиц есть инстинкт самосохранения. Если они еще не вьют гнездо и не спариваются, то могут вернуться назад в Западную Европу. Опаснее холода тогда, когда птицы уже заняли вою территорию и готовятся к кладке. Сейчас, если условия им не понравятся, они еще могут улететь", – сказал орнитолог.

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