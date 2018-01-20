В субботу днем снег будет идти только в восточной части Литвы, в Западной Литве намечается ясная погода, будет дуть несильный западный ветер.
В Вильнюсе и Каунасе днем будет около 2 градусов мороза. В Шяуляй осадков не ожидается, будет около минус 2 градусов мороза. На взморье будет ясная погода, температура будет, как и во всей Литве.
В воскресенье мороз будет крепчать, небольшой снег выпадет лишь в некоторых районах. Будет дуть непостоянные ветер.
В Вильнюсе и Каунасе местами пройдет снег, ночью ожидается 6 градусов, а днём - 4 градуса мороза. В Шяуляй вероятность осадков небольшая, ночью термометры зафиксирует минус 7, а днем минус 3 градуса. На взморье температура будет колебаться в пределах 5 градусов ниже нуля.
По данным Gismeteo.lt в первые дни предстоящей недели похолодает. В ночные часы температура будет колебаться в пределах 15 - 9 градусов мороза, местами она упадёт до 18 - 17 градусов мороза. Однако во второй половине недели будет теплее, в Литву, как ожидается, придет волна тёплого и более влажного воздуха.
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