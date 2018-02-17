В субботу в Вильнюсе в Каунасе ожидаются осадки днем будет около 2 градусов тепла. В Шуляй пройдет снег, днём будет около 0, на взморье возможны прояснения. Температура будет колебаться в районе 0- 2 градусов тепла.

Как сообщает gismeteo.lt, в воскресенье похолодает, будет формироваться гололедица, во многих районах пройдет небольшой снег.

В Вильнюсе и Каунасе ночью будет минус 4 - минус 1. В Шяуляй ожидается небольшой снег, будет минус 4 - минус 2 градуса. На взморье - переменная облачность, ночью температура упадет до минус 5, а днём будет около 0.

В начале следующей недели ожидаются осадки, местами температура упадет до 10 градусов мороза, во второй половине недели будет еще холоднее - температура упадет ниже 20 градусов мороза.

Днём также будет морозно, будет преобладать восточный, северо-восточный ветер, ожидается снег.