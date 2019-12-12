По традиции говорят, что медведи в Литве не живут, а только забредают из Беларуси и Латвии, однако в последние несколько лет ситуация изменилась.
Rudoji meška
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По данным докторанта лаборатории по экологии млекопитающих Литовского исследовательского центра Виталиюса Стирке, в начале марта 2018 года в Ширвинтском районе на снегу были обнаружены следы одного медведя. Выяснилось, что до поздней осени 2017 г. в соседних лесах охотники фиксировали немало признаков присутствия медведя. Предполагают, что в этом лесу медведь перезимовал. Саму берлогу обнаружить не удалось, но нашли немало следов пребывания медведя (следы, места приема пищи, помет, следы когтей на стволах деревьев).

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Когда установили камеру, сняли и самого хищника. После того как сошел снег, следы пребывания медведя пропали. В начале мая свежие следы медведя были обнаружены в лесах Укмергского района. Там регистрировали и немало признаков пребывания этого зверя. Предполагают, что это следы медведя из Ширвинтского района.

Где медведь зимовал в 2019 году, неизвестно. С весны 2019 года в СМИ появились сообщения о том, что видеокамера зафиксировала медведя в лесах Аникщяйского района. Возможно, это тот же индивид, которого летом видели в окрестностях Желвы. В середине лета свежие следы медведя фиксировали в Ширвинтских лесах. В начале осени в Тауенай лесничий обнаружил следы пребывания медведя. Грибники видели и самого зверя.

Если медведей в Литве по-прежнему будут видеть так часто, можно будет утверждать, что они вернулись в нашу страну.

Профессор Вильнюсского университета Алюс Улявичюс сказал DELFI, что главное условие для проживания медведей – большая лесистая территория, на которой редко появляются люди.

Медведи-самцы живут поодиночке, а самки с детенышами. Одному медведю нужна очень большая территория, на которой должен быть и водоем: болото, сырое место, речка и т.д..

"Может быть, часто территории Литвы попадает в пределы индивидуального участка медведя. Есть леса, продолжающиеся за пределами Литвы, например, Биржайская пуща. На территории Латвии там тоже леса", – сказал ученый.

В последние годы все чаще встречаются сообщения о медведях в Литве, поэтому натуралисты стали обсуждать вопрос, могут ли медведи вернуться в Литву. Председатель ассоциации "Балтийский волк" Андрюс Лауринавичюс сказал порталу GRYNAS.lt, что появление нового вида только порадует как специалистов, так и любителей дикой природы.

Бурые медведи больше 100 лет считаются исчезнувшим в Литве видом, однако с 1 января вид внесен в список охраняемых животных.

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