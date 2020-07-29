Это решение было принято в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.
На заседании правительства ситуацию представил министр юстиции Эльвинас Янкявичюс, замещающий министра здравоохранения Аурелиюса Веригу.
По его словам, обязательное ношение масок в определенных местах будет необходимо с субботы, 1 августа.
"Обязательство носить маски вступит в силу, ситуация ухудшается. (…) Для того, чтобы защитить жителей Литвы, отправив бизнесу сигнал о том, что не закроем, мы попросим общественность надеть маски. Мы предлагаем носить маски в общественном транспорте, закрытых торговых точках, торговых центрах, местах обслуживания", - сказал Э. Янкявичюс.
Он отметил, что суббота намечена как дата для того, чтобы бизнес и люди успели подготовиться, однако маски рекомендуется начать носить уже сейчас.
"И сейчас эта рекомендация действует, мы еще можем ее усилить и акцентировать – уже с сегодняшнего дня настоятельно рекомендуем носить маски", – сказал Э. Янкявичюс.
Позднее на пресс-конференции министр энергетики Жигимантас Вайчюнас, замещающий находящегося в отпуске премьера, подтвердил, что для ношения масок будут применяться два исключения – они не будут обязательными в помещениях общественного питания и на культурных, а также на спортивных мероприятиях.
Ношение защитных масок в стране было обязательным в определенное время во время карантина, оно было введено весной для предотвращения распространения вируса.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В Литву возвращаются маски: где нужно обязательно их носить есть два исключения (80)
Правительство Литвы в среду рассмотривало...
После сообщения о меняющейся коронавирусной ситуации - оценка Чаплинскаса: вирус будет все время к маскам придется привыкнуть (69)
Роланда Лингене, эпидемиолог и глава Вильнюсского...
Президент после беседы с главой Минзрава: для обуздания COVID-19 требуется четкий план (15)
В плане по обузданию второй волны COVID-19 должны быть...
В Литве установили 16 новых случаев коронавируса (38)
Ситуация с коронавирусом в Литве развивается по...
Семь лет без документов: гражданин России голодает у российского посольства в Литве (162)
Если вам в июле доводилось проходить мимо посольства...