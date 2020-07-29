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Правительство Литвы в среду рассмотривало дополнительные меры защиты населения. На заседании было решено вернуть обязательное ношение масок в общественных закрытых помещениях, эти изменения вступят в силу с субботы, 1 августа.
В Литву возвращаются маски: где нужно обязательно их носить
© DELFI / Andrius Ufartas

Это решение было принято в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.

На заседании правительства ситуацию представил министр юстиции Эльвинас Янкявичюс, замещающий министра здравоохранения Аурелиюса Веригу.

По его словам, обязательное ношение масок в определенных местах будет необходимо с субботы, 1 августа.

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"Обязательство носить маски вступит в силу, ситуация ухудшается. (…) Для того, чтобы защитить жителей Литвы, отправив бизнесу сигнал о том, что не закроем, мы попросим общественность надеть маски. Мы предлагаем носить маски в общественном транспорте, закрытых торговых точках, торговых центрах, местах обслуживания", - сказал Э. Янкявичюс.

Он отметил, что суббота намечена как дата для того, чтобы бизнес и люди успели подготовиться, однако маски рекомендуется начать носить уже сейчас.

"И сейчас эта рекомендация действует, мы еще можем ее усилить и акцентировать – уже с сегодняшнего дня настоятельно рекомендуем носить маски", – сказал Э. Янкявичюс.

Позднее на пресс-конференции министр энергетики Жигимантас Вайчюнас, замещающий находящегося в отпуске премьера, подтвердил, что для ношения масок будут применяться два исключения – они не будут обязательными в помещениях общественного питания и на культурных, а также на спортивных мероприятиях.

Ношение защитных масок в стране было обязательным в определенное время во время карантина, оно было введено весной для предотвращения распространения вируса.

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