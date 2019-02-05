В Литву возвращается зимняя погода

Во вторник утром температура воздуха в Литве будет колебаться в пределах 2-7 градусов мороза, холоднее всего будет на юге страны. В большинстве районов прогнозируют гололед.
Orai

В полдень новый циклон принесет на запад страны сильный ветер, его порывы достигнут 13-15 м/с, в других районах скорость ветра будет 6-11 м/с. Небольшие осадки на взморье и в Жемайтии ожидаются вечером. Будет идти небольшой снег, на взморье может идти мокрый снег. Температура воздуха от 3-4 в Вильнюсском и Утенском округе до 1 градуса тепла на взморье и на юго-западе страны.

В ночь на среду снег будет идти по всей стране, более обильные осадки ожидаются в Жемайтии и на севере страны – там толщина нового снежного покрова составит 2-4 см. На юге и на востоке страны осадков будет меньше. Температура ночью 0-5 градусов мороза, под утро в большинстве районов будет около 0. Ожидается ветреная погода, местами метель. Гололед.

В среду днем будет облачно с небольшими осадками – в основном снег и мокрый снег. Ветер немного успокоится – до 5-10 м/с. Температура днем 0-3 градуса тепла.

В четверг придет зона высокого давления, поэтому снова станет суше и прохладнее.

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