Во вторник ожидается переменная облачность. Во второй половине дня на западе пройдут дожди. Будет дуть сильный ветер - 7–12 м/с, а на взморье вечером 15–17 м/с. Самая высокая температура составит 4–9 градусов тепла.

В среду погода изменится – ночью пойдет дождь, днем возможен мокрый снег. Будет дуть сильный ветер, его порывы составят 15–18 м/с. Ночью будет выше нуля, днем будет 2–6 градусов тепла.

В четверг станет еще холоднее. Ночью без осадков, днем пройдет снег, ожидается гололед, успокоится ветер. Ночью будет 2–7 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза и до 2 градусов тепла.

В пятницу будет без осадков, возможен гололед. Ночью будет 5–10 градусов мороза, на востоке – до 13 градусов мороза. Днем будет ниже нуля.

В субботу ночью будет ниже нуля. Днем возможен дождь, будет скользко. Немного потеплеет. Днем во многих районах уже будет 2-3 градуса тепла.