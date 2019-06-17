После свежего дня ночь вторника будет прохладной - 11-16 градусов тепла. При приближении небольшого антициклона из Юго-Западной Европы ветер утихнет. Небеса быстро очистятся. На взморье и в Жемайтии образуется кратковременный туман, который исчезнет с восходом. Дождей не предвидится. Днём – несильный ветер. С раннего утра до вечера солнце прогреет воздух до 23-28 градусов.

В среду Литва все еще будет в области действия сухого антициклона, в его теплой части. Дождь маловероятен. По небу будут проплывать лишь одиночные облака. Юго-восточный ветер принесет тепло. Ночью температура воздуха 12 градусов, днем в большинстве районов термометры покажут 26-29 градусов тепла, в Мариямпольском и Алитусском уездах воздух местами прогреется до 30 градусов.

В четверг над Литвой пройдет атмосферный фронт. Ночью кратковременные дожди наиболее вероятны в южных и центральных районах, утром на севере страны, а днём обильнее всего дожди будут в восточных регионах. Местами ожидается гроза и внезапное усиление ветра до 15-16 метров в секунду. Ночь прогнозируется душной – 14-19 градусов тепла, днём из-за повышенной облачности дождя воздух прогреется лишь до 23-27 градусов.

В пятницу ночью дождевые и грозовые облака расползутся, до полуночи дождь возможен лишь в некоторых районах на северо-востоке, утром дождевые облака могут появиться и на взморье. Подует спокойный ветер южного направления. Утром температура ожидается 14-19 градусов тепла.

В пятницу днём ожидается низкая облачность. После полудня начнут формироваться облака с кратковременными дождями и грозами, до вечера они укроют почти всю страну. Во время грозы порывы ветра местами будут достигать 15-18 метров в секунду. Температура на большей части территории страны превысит 30 градусов. В южных районах ожидается жара до 32 градусов, на северо-западе будет около 28 градусов тепла.

Долгие выходные будут бурными, с воскресенья погода станет более сухой, спокойной и прохладной.