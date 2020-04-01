В Литву возвращается теплая погода

По данным Литовской гидрометеорологической службы, в среду и четверг будет ветрено и дождливо. Температура в среду составит 2–7 градусов тепла.
"2 апреля ожидаются осадки, в основном дождь. Ночью будет 1–5, днем 4–9 градусов тепла", – сказано на сайте meteo.lt.
Синоптик Алвина Гилите сказала, что такая погода продержится до конца недели. Днем будет 4-9 градусов.
Однако, по словам синоптика, потепление ожидается с воскресенья.
"В воскресенье установится зона высокого давления. С с началом следующей недели придет потепление, будет сухо и солнечно. Днем будет до 15 градусов тепла и даже больше", – сказала синоптик.
Правда, по ее словам, надеяться на долгий период тепла не стоит, поскольку в апреле погода бывает переменчивой.
Гилите сказала, что такое тепло - нормальное явление для начала апреля. Иногда в начале этого месяца температура прогревалась и до 20 градусов.
"Тут нет ничего удивительного. В первые дни апреля температура поднималась и до 22-24 градусов. Такое было в 2017 г. А в 1961 г. 7 апреля в Вильнюсе и в Варене было 25 градусов тепла" – напомнила синоптик.
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