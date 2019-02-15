Чаще всего будет идти дождь, возможна морось, прогнозируют туман. Будет дуть несильный западный или северо-западный ветер. Температура будет выше нуля - 2-6 градусов тепла.

В праздничную субботу особых осадков не ожидается. Небольшой дождь возможен только ночью, а вот туман прогнозируют в большинстве районов.

Местами возможен гололед. Западный, юго-западный ветер принесет весеннее тепло. Ночью будет 0-4 градуса тепла, днем до 5-10 градусов.

Теплой погода будет и в воскресенье. Ночью 1-5, днем 3-8 градусов тепла. Будет дуть слабый западный, северо-западный ветер. Ночью без осадков. Днем небольшой дождь пройдет в большинстве районов, ожидается морось.

В первые дни новой недели вероятность дождя невелика. Ночью будет около 0, днем 6-8 градусов тепла.