От летнего ливня пострадал Паневежис. В фейсбуке паневежцы делятся фотографиями, на которых видно, что дороги превратились в реки. На видео видно, как полиция спасает автомобиль, на который во время бури упало дерево.
Представитель Департамента пожарной безопасности и спасения Саулюс Ращевскис сказал DELFI, что дерево на автомобиль упало в Паневежисе, на ул. Кедайню.
В четверг прогнозируют сильный дождь, в выходные дождей будет меньше, а когда дожди прекратятся, пока не известно.
Синоптик Литовской гидрометеорологической службы Вида Ралене сказала DELFI, что дожди прогонят жару лишь ненадолго, как только облака рассеются, снова станет тепло.
"В четверг прогнозируют затяжные и сильные дожди. Они будут идти во всей Литве. Засушливый период закончился, – сказала она. – В четверг сильные дожди пройдут на юго-западе, а в пятницу днем и ночью - по всей Литве. И в субботу, и в воскресенье дожди прогнозируют в большинстве районов, только они не будут сильными и продолжительными. И дальше прогнозируют осадки".
По словам Ралене, когда дождь будет прекращаться, будет тепло. "Во время дождя будет не больше 20 градусов, но когда дождь будет прекращаться и будет выглядывать солнце, температура будет подниматься выше - до 23-25 градусов, – сказала она. – Тепло не уйдет, только придут ливни и облака".
В ближайшие дни дождь прогнозируют и на литовском взморье.
На смену жаре пришло традиционное литовское лето.
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