В Литву в четверг доставили 10 000 реагентов

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Минздрав Литвы информирует, что 26 марта в Литву доставили еще 10 000 реагентов из Южной Кореи.
На данный момент заказано в общей сложности почти 300 000 реагентов.
С минувшего воскресенья это уже 4-я партия доставленная в Литву. Реагенты нужны для проведения тестов на коронавирус (COVID-19).
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