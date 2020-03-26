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Минздрав Литвы информирует, что 26 марта в Литву доставили еще 10 000 реагентов из Южной Кореи.
В Литву в четверг доставили 10 000 реагентов
© DELFI / Josvydas Elinskas

На данный момент заказано в общей сложности почти 300 000 реагентов.

С минувшего воскресенья это уже 4-я партия доставленная в Литву. Реагенты нужны для проведения тестов на коронавирус (COVID-19).

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