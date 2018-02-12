В Литву снова вернется зима

12 февраля во многих районах пройдет снег, на взморье ожидаются смешанные осадки, там будет чуть выше нуля. В Вильнюсе будет –2, в Шяуляй –1 градус. В Каунасе около 0, на взморье до 1–2 градусов тепла.

13 февраля ожидается спокойная погода. В Вильнюсе будет облачно, время от времени будет идти снег. Ночью –4, днем до –2 градусов. В Каунасе в первой половине дня снег, будет около –2 градусов. Днем 1–2 градуса тепла. В Шяуляй переменная облачность. Ночью –5, днем 1 градус тепла. На взморье небольшие осадки. Ночью около 0, днем 2 градуса тепла.

В среду ожидается снег в восточной части страны. Мороз ночью усилится. В Вильнюсе в первой половине дня будет холодно, до –8 градусов. Днем возможны прояснения, будет –6 градусов. В Каунасе ночь –5, днем –1 градус. В Шяуялй ночью будет пасмурно, температура –6 градусов, ночью до –2 градусов. На взморье будет пасмурно. Ночью –4, днем 1 градус тепла.

В четверг похолодает еще больше. Ночью местами до –15 градусов. Местами возможны прояснения.В Вильнюсе будет пасмурно. Ночью –13, днем до –7 градусов. В Каунасе небольшая облачность, будет –10, днем погода будет солнечной, температура составит –5 градусов. В Шяуляй ночью –14 градуса. Днем будет солнечно, –6 градусов. На взморье в первой половине дня ждет пасмурная погода, будет –6 градусов. Днем будет солнечно, –2 градуса.

В пятницу ночью мороз ослабеет, oднем пойдет снег, температура поднимется. В Вильнюсе будет идти снег. Ночью –9, днем до –3 градусов. В Каунасе без осадков, будет –8 градусов. Днем облачно, температура около 0. В Шяуляй облачно, ночью –9. Днем пойдет снег, температура составит –2 градуса. На взморье ожидается порывистый ветер. Ночью –3, днем ожидаются осадки, температура составит 2 градуса тепла.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в выходные по ночам небольшие морозы, будет скользко. Днем во многих районах будет чуть выше нуля, возможны смешанные осадки.