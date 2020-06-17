В Литву снова идет жара: специалисты предупреждают купальщиков

Заведующая Центра медицинских наук и превенции заболеваний Гражвиде Норкене сказала, что водоемы, в которых нельзя купаться, есть в Шяуляйском районе.
"Купальный сезон в этом году в Литве открылся 1 июня. Практически все муниципалитеты проверили качество воды в водоемах, в начале июня ситуация не то что бы ухудшилась, но хочу сказать, что в озере Рекива (Шяуляйкий район) и в водоеме Эйбаришкяй (Радвилишкский район) результаты анализа дважды показали микробиологическое загрязнение. На остальной территории Литвы ситуация хорошая", - сказала Норкене.
На взморье на пляжах качество воды хорошее.
Напомним, что в среду днем будет жарко и душно, только на северо-западе и у моря будет прохладнее - 18–22 градусов тепла.
На остальной части территории Литвы будет 24–27 градуса. В Вильнсе и в Каунасе будет 27 градусов, в Шяуляй - 25, в Паневежисе - 26, в Клайпеде - 19 градусов.
В четверг будет еще жарче. Воздух прогреется до 30 градусов. Ночью местами, после обеда во многих районах ожидаются ливневые дожди с грозами.
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