Этот визит отражает склонность главы Католической церкви посещать находящиеся на периферии страны, которые столкнулись с множеством исторических и социальных вызовов.
В субботу понтифик встретится в Вильнюсе с руководителями государства, вознесет молитву в часовне Острой брамы, пообщается с молодежью на Кафедральной площади.
В воскресенье понтифик проведет богослужение в каунасском парке Слияния, а во второй половине дня вернется в Вильнюс и побывает у памятника жертвам Вильнюсского гетто, а также почтит память жертв советского режима в Музее оккупаций и борьбы за свободу.
Во время этого визита мировые СМИ будут пристально следить, станет ли понтифик говорить о сотрясающем Католическую церковь скандале, связанном с сексуальными домогательствами священников.
В последние месяцы в США и в Европе опубликованы шокирующие данные о том, как священники использовали детей или покрывали подозреваемых в совращении малолетних.
Из-за визита в субботу будет ограничено движение в Старом городе Вильнюса, в воскресенье - в Старом городе Каунаса.
В Литве, Латвии и Эстонии в 1993 году побывал папа Иоанн Павел II.
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