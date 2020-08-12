В Литву "с гуманитарными целями" смогут беспрепятственно приехать белорусы

На эти группы лиц не будут распространяться обычные запреты, введенные Литвой из-за стремления обуздать пандемию коронавируса.

Как информировала на заседании правительтства министр внутренних дел Рита Тамашунене, исключение для белорусов предлагается сделать "из-за развития ситуации в соседней Беларуси".

"Приняв во внимание совещание рабочей группы по оценке мониторинга состояния с национальной безопасностью и сформулированную позицию о развитии ситуации в соседней Беларуси, и чтобы предоставить право гражданам этой страны (приезжать) с особыми гуманитарными целями, предлагает включить в постановление (...) дополнительную категорию иностранцев", - сказала Р. Тамашунене.

"Это иностранцы, приезжающие в Литовскую Республику с особыми гуманитарными целями, по представлению министра ВД", - добавила она.

Запрет также не будет распространяться на иностранцев, которые за рубежом зарегистрировали партнерство с гражданами Литвы.

Министерство экономики и инноваций утверждает, что необходимо упросить приезд и инвесторов, так как они "обычно не принимают решений об инвестировании, не предварительно не побывав в стране и не взвесив имеющиеся обстоятельства".