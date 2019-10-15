По данным Центра регистра, растет количество домашних хозяйств, у которых есть хотя бы одна квартира, – за три года это количество увеличилось с 807 000 до 821 000.

"Итак, за три года количество владельцев квартир увеличилось на 14 000 (это в среднем по 4000 в год)", – сказал представитель ЦР Паулюс Рудзкис.

Значительно увеличилось количество жителей, которым принадлежат 2, 3, 4, 5 или больше квартир.

Šalyje daugėja turinčių po kelis butus

По данным ЦР, в Литве две квартиры есть у почти 135 000 домашних хозяйств (три года назад у 126 000). 3 квартиры есть у 23 000, 4 – у 4000.

За три года число владельцев 5 и более квартир увеличилось в 1,5 раза до более чем 1200. В Литве есть и такие люди, которым принадлежит по 15 и больше квартир.

По словам старшего экономиста банка Luminor Жигимантаса Маурицаса, сейчас налоговое окружение благоприятное, налоги небольшие, а на рынке аренды процветает "тень". Поэтому, по словам экономиста, не удивляет, что жители Литвы с наибольшей охотой инвестируют в недвижимость.

"Если иметь в виду популярность Airbnb и других платформ краткосрочной аренды жилья, то часть людей практически занимается деятельностью мини-гостиниц, только не платят налоги", – заметил экономист.

По его словам, на Западе люди вкладывают свои деньги в разные сегменты (например, ценные бумаги), не только в недвижимость.

"В Литве почти все сбережения инвестируют в недвижимость и именно в недвижимость в Литве. Это увеличивает риск, поскольку если в Литве случится что-то плохое, снизится стоимость имущества, это скажется на всех инвесторов", – заметил Маурицас.

Другая угроза, по мнению специалиста, – популярность небольших квартир. Квартиры до 30 кв. м привлекательны для тех, кто сдает жилье.

"Это опасная тенденция, многие проекты предлагают жилье разной площади. Например, наверху, где жилье престижнее, продают большие квартиры для семей, а на первых этажах – микроквартиры. Это большая опасность. Особенно опасно это при создании жилтовариществ, ведь у людей совершенно разные интересы. Те квартиры, что внизу, в основном сдают: в лучшем случае – студентам, в худшем – сдают на пару дней. Поэтому договориться по общим вопросам будет практически невозможно.

Свободный рынок регулировать нельзя, но хотелось бы, чтобы появлялось больше арендуемых квартир для семей. Маленькие квартиры рассчитаны на специалистов, студентов – это хорошо, но в Литве рынок аренды плохо регламентирован и развит, а сейчас многие арендодатели не хотят принимать семьи, особенно с детьми", – сказал Маурицас.

Гендиректор Ober–Haus Аудрюс Шапока сказал, что в Литве многие жители покупают жилье как инвестицию. По его словам, рынок стабилен, легко прогнозируем, окупаемость жилья растет как в Вильнюсе, так и в других городах, поэтому люди инвестируют в недвижимость.

"В недвижимость люди чаще всего инвестируют по следующим причинам: нехватка образования, возможность потрогать имущество своими руками, небольшие временные затраты", – сказал DELFI Шапока.

Правда, малоопытные жители иногда совершают ошибки и не учитывают все аспекты, например, сохранит ли жилье свою ценность через 5–10 лет.

Что касается тенденций, тут специалист отмечает, что они в последние годы не слишком изменились. В крупных городах - Вильнюсе и Каунасе - чаще всего инвестируют в квартиры и сдают их в аренду. Бум на загородные усадьбы завершился в 2004 году.

"Сейчас в усадьбы не инвестируют. Сейчас их проще арендовать. В последнее время больше вкладывают в квартиры. Выросли продажи на курортах – в Ниде, Друскининкай, Паланге, Неринге", – сказал Шапока.

Он также заметил, что в Вильнюсе новое жилье обычно покупают для своих нужд (70%). Как инвестиции покупают только оставшуюся часть.