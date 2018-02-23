В пятницу ночь была холодной, местами было –21–16 градусов, а так, где было ясно - до –25–23 градусов. Днем на северо-западе пойдет снег. В Вильнюсе ночью –20, днем около –11 градусов тепла. В Каунасе ночью –17, днем около –9 градусов. В Шяуляй ночью до –20, днем будет –10 градусов. После обеда пойдет снег. На взморье ночью –14, днем снег, ветер будет до –4 градусов.

В субботу ночью на части территории Литвы пойдет снег, будет пасмурно, местами будет до –20 градусов. Днем небольшие осадки. В Вильнюсе небольшой снег, ожидаются прояснения. Ночью до –16, днем –11 градусов. В Каунасе ночью снег, –14 градусов мороза. Днем будет ясно, –10 градусов. В первой половине ночи в Шяуляй будет идти снег, позже облака рассеются, температура опустится до –18 градусов. Днем будет солнечно, до –10 градусов. На взморье небольшой снег, ночью –13 градусов, днем –7 градусов.

В Воскресенье снова похолодает еще больше, без осадков, ожидается переменная облачность. В Вильнюсе ночью –19, днем –13 градусов. В Каунасе ночью –16, днем около –10 градусов. В Шяуляй ночью –20, днем –11 градусов мороза. На взморье небольшой снег, переменная облачность. Ночью около –13, днем около –8 градусов.

Прогноз составлен по данным www.gismeteo.lt.